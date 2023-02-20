Luke Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Singh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Singh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Singh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Singh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Singh 12 Eylül 2000 tarihinde Brampton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,Kanada uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Singh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Luke Singh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 16 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Luke Singh'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luke Singh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukeeadam/

Luke Singh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Singh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Singh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Singh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2019 yılında Toronto FC II

6 Mart 2019 yılında Bröndby IF

31 Aralık 2019 yılında Toronto FC II

16 Nisan 2021 yılında Toronto

16 Haziran 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında Toronto

3 Mart 2022 yılında FC Edmonton

30 Kasım 2022 yılında Toronto

Luke Singh kimdir

Luke Singh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Singh şuan Toronto FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luke Singh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago U20 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Luke Singh nereli

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