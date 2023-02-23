Luke Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Wilson 15 Şubat 2000 tarihinde Portadown şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Wilson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Luke Wilson'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luke Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Portadown

Luke Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Wilson şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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