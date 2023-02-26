Lukman Sherrif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukman Sherrif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukman Sherrif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukman Sherrif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukman Sherrif 15 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukman Sherrif Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Lukman Sherrif'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukman Sherrif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukman Sherrif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukman Sherrif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukman Sherrif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukman Sherrif şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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