LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (1) 

İstanbul'da Elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 22 lüks araca da el konuldu. Çetesinin araçların motor ve şaşi numaralarını değiştirip sattıkları öğrenildi. Daha önceden de aynı çeteden olan 6 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyon anları

-Polislerin baskınları

-Gözaltına alınanlar

-Aktüel görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA