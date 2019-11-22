LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (1)
İstanbul'da Elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi.
İstanbul'da Elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 22 lüks araca da el konuldu. Çetesinin araçların motor ve şaşi numaralarını değiştirip sattıkları öğrenildi. Daha önceden de aynı çeteden olan 6 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.
Görüntü dökümü:
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-Polis kamerası
-Operasyon anları
-Polislerin baskınları
-Gözaltına alınanlar
-Aktüel görüntüler
-Araçların görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
Kaynak: DHA
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