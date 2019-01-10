Lüks araca domuz kurşunu sıktılar

Akçakoca'ya bağlı Arabacı köyünde, özel bir araca domuz kurşunu ile ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sabah saatlerinde Akçakoca'ya bağlı Arabacı köyünde gerçekleşti. Akçakoca kent içinde kozmetik işi yapan G. A.'nın aracına, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tüfekle domuz kurşunu atıldı. Park halindeki aracın arka sağ camına isabet eden kurşun camı parçalayarak koltuğa saplandı. G. A.'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Akçakoca Jandarma komutanlığı ekipleri araç etrafında delil çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA