Lüks araçta göçmen kaçakçılığına polis engeli: 3 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks araçla 9 düzensiz göçmeni yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör polis tarafından yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Lüks araçta göçmen kaçakçılığına polis engeli: 3 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks araçla 9 düzensiz göçmeni yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör polis tarafından yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri rutin devriye görevi esnasında Siteler Mahallesi ormanlık alan bitiminde hareketlerinden şüphelendikleri bir grup insanı takip edince onları bekleyen iki araç olduğunu gözlemledi. Bir aracın öncü olarak önden çıktığını tespit eden polisler, düzensiz göçmenlerin arkadaki lüks transfer aracına bindiğini görünce operasyon için düğmeye bastı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından aldıkları talimat ile iki aracı da takibe alan ekipler Armutalan Mahallesi'nde araçları durdurup kontrol edince içeride 7 kişi bagajda 2 kişinin can yelekleri kucaklarında tutar halde buldu.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri öndeki aracın içindeki M.M.U. (22), O.E. (22) ve arkada düzensiz göçmenleri taşıyan araç sürücüsü R.T.M.'yi (25) gözaltına aldı. 9 düzensiz göçmen ise evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmeleri yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkarmaya çalışan M.M.U., O.E. ve R.T.M. çıkarıldıkları Marmaris Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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