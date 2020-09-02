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  3. Lüks otomobiliyle 5 TL'ye karpuz satan kişiye çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi!

Lüks otomobiliyle 5 TL'ye karpuz satan kişiye çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi!

Beyoğlu'nda lüks otomobilinin ön bagajında 5 TL'ye karpuz satan bir kişi görenleri şaşırttı. Arkadaşının cep telefonuna çektiği görüntülerin ardından gazetecilerin çektiği görüntülerden rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşanan olayda yol kenarına lüks aracını çeken bir kişi, aracın ön bagajına koyduğu karpuzları 5 TL'den satışa çıkardı. Vatandaşların sıraya girdiği bu olayın ardından gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan adam, karpuzları kenara bırakıp arabasına binip oradan uzaklaştı. 

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02 Eylül 2020 Çarşamba 14:36
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