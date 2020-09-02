Lüks otomobiliyle 5 TL'ye karpuz satan kişiye çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi!

Beyoğlu'nda lüks otomobilinin ön bagajında 5 TL'ye karpuz satan bir kişi görenleri şaşırttı. Arkadaşının cep telefonuna çektiği görüntülerin ardından gazetecilerin çektiği görüntülerden rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.