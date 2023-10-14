Lüks yaşantılarıyla dillerden düşmeyen Dilan Polat, Engin Polat çiftinin tüm mal varlığına el konuldu

Türkiye gündemini bir süredir meşgul eden, güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşinin sosyal medyada ünlenmesi, mal varlıklarının sorgulanması neticesinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Tüm mal varlığına el konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.

Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konulmuş oldu.

Yurt dışına çıkışları da yasaklandı

Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.