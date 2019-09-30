Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı (2)

ÇETE LİDERİ KADIN TUTUKLANDI

Marmaris'te lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden çete lideri Hilal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hilal K'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görülmüştü.

DHA