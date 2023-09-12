Lüks yolcu gemisi Grönland’de karaya oturdu

Avustralyalı kruvaziyer operatörü Aurora Expeditions'ın ait lüks yolcu gemisi Grönland'de karaya oturdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Lüks yolcu gemisi Grönland’de karaya oturdu

Avustralyalı kruvaziyer operatörü Aurora Expeditions'ın ait lüks yolcu gemisi Grönland'de karaya oturdu.

Danimarka'ya bağlı Grönland'de lüks yolcu gemisi karaya oturdu. Avustralyalı kruvaziyer operatörü Aurora Expeditions'ın ait lüks yolcu gemisi Ocean Explorer'ın dün Nuuk kentinin yaklaşık bin 400 kilometre kuzeydoğusundaki Alpefjord'daki bir milli parkta karaya oturduğu bildirildi.

Danimarka ordusunun Ortak Arktik Komutanlığı'ndan (JAC) Camilla Schouw Broholm yaptığı açıklamada, "Operasyon merkezimiz tekneyle bağlantı kurdu. Gemide 206 yolcu ve mürettebat var. Olay herhangi bir yaralanmaya yol açmadı ve gemide herhangi bir hasar yok" dedi.

Aurora Expeditions tarafından yapılan açıklamada da, gemideki herkesin güvende ve iyi durumda olduğu ifade edildi.

Danimarka Kraliyet Donanması'na ait devriye gemisi HDMS Knud Rasmussen'in yolcu gemisine yardım için cuma günü bölgeye ulaşması bekleniyor. JAC ayrıca, gemideki güvelik durumunun değişmesi halinde Ocean Explorer'a yakın bir konumda bulunan başka bir yolcu gemisinin bölgede kalmasını talep ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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