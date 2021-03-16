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Lüksemburg'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lüksemburg'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lüksemburg'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Lüksemburg'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Lüksemburg'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lüksemburg'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lüksemburg ya da resmî adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı, Batı Avrupa'da, denize kıyısı olmayan küçük bir devlettir. Toprakları Belçika, Fransa ve Almanya ile çevrelenmiştir.019 verilerine göre 626.108 nüfusuyla Avrupa'nın en az nüfuslu ülkelerinden biridir.Ülkede parlamenter temsilî demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır. Grandük unvanını taşıyan bir monark tarafından yönetilir.

Lüksemburg'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Lüksemburg, 626108 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 167. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00008 olduğu görülmektedir.

Lüksemburg'un Müslüman Nüfus sayısı 13000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 3 olarak rakamlara yansımıştır.

Lüksemburg'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lüksemburg'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lüksemburg'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Lüksemburg'un yüz ölçümü 2600 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Lüksemburg'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 2586 km²

Lüksemburg'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lüksemburg'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lüksemburg'un Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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