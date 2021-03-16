Lüksemburg'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lüksemburg'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lüksemburg ya da resmî adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı, Batı Avrupa'da, denize kıyısı olmayan küçük bir devlettir. Toprakları Belçika, Fransa ve Almanya ile çevrelenmiştir.019 verilerine göre 626.108 nüfusuyla Avrupa'nın en az nüfuslu ülkelerinden biridir.Ülkede parlamenter temsilî demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır. Grandük unvanını taşıyan bir monark tarafından yönetilir.

Lüksemburg'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Lüksemburg, 626108 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 167. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00008 olduğu görülmektedir.

Lüksemburg'un Müslüman Nüfus sayısı 13000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 3 olarak rakamlara yansımıştır.

Lüksemburg'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Lüksemburg'un yüz ölçümü 2600 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Lüksemburg'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 2586 km²

Lüksemburg'un Haritadaki Yeri / Konumu