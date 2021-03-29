Lüleburgaz Belediyesi personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Lüleburgaz Belediyesi memur alımı başvuru şartları ne?

Lüleburgaz Belediyesi bünyesine 47 memur alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre açıktan atama yoluyla yapılacak alımlar sosyal hizmetler uzmanı, sosyal çalışmacı, tahsildar ve memur branşlarından olacak.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Sözlü sınava katılmak isteyenler başvurularını (istenen belgeler ile birlikte) 3 - 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında insankaynaklari@luleburgaz.bel.tr adresine ya da Şahsen ve İadeli taahhütlü posta yolu ile Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz /KIRKLARELİ adresine yapacaklar.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ve KPSS puanları 18 Mayıs 2021 tarihinde Belediyenin www.luleburgaz.bel.tr internet adresinde ilan edilecek.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel Şartlar;



*Türk vatandaşı olmak,



*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,



*Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,



*İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,



*Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.



Özel Şartlar;



*İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.



*Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.



*13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 27 Mayıs 2021 tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No: 114 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde gerçekleştirilecek.



SÖZLÜ SINAVDA ÇIKACAK KONULAR NELER?

Sözlü sınavda şu konularda soru çıkacak;

*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

*Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi