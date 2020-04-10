Lüleburgaz Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi vatandaşları dolandırıcılık konularına karşı uyardı.



Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamasında, bazı kişilerin son günlerde adının kullanılarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığını bildirildi.



Herhangi bir nedenle para, yardım ve benzeri taleplerde bulunan kişilere itibar edilmemesini belirtilen Gerenli, açıklamada,"Belediyemizin veya benim adımı kullanarak yardım adı altında maddi talepte bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Art niyetli bu kişilere karşı duyarlı olunmalıdır. Bu tip kişilerle karşılaşılması durumunda vakit geçirmeden emniyet güçlerine bildirim yapılmalıdır." denildi.

Kaynak: AA