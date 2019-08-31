Lüleburgaz Bisiklet Festivali başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "3. Bisiklet Festivali" başladı.

Kongre Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi bisikletleriyle kortej eşliğinde Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'ne geldi.

Kaymakam Mustafa Kaya ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Erdem törene bisiklet taksi ile geldi.

Festivalin açılış kurdelesini Kaymakam Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdem kesti.

Gerenli, yaptığı konuşmada, yaşanabilir bir çevre için bisiklet kullanmanın önemine değinerek, "Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü bisiklet sağlıktır. Sürdürülebilir bir çevre için bisikleti seçin." diye konuştu.

Törenin ardından festival alanında bulunan stantlar gezildi.

3 gün sürecek festivalin ilk gününde Seçil Gür ve Pinhani grubu konser verdi.

Kaynak: AA