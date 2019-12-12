Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev zarar gördü

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde Çetin Şişko'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şişko, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA