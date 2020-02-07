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Lüleburgaz’da E-Dönüşüm eğitimi düzenlendi

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMO) işbirliğiyle E Dönüşüm Eğitimi düzenlendi.

Lüleburgaz’da E-Dönüşüm eğitimi düzenlendi

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMO) işbirliğiyle E Dönüşüm Eğitimi düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) gerçekleştirilen eğitimde, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü İnci Şavcı tarafından, E-Uygulamalar,E-Arşiv,E-İrsaliye, E-Fatura üzerine interaktif bir şekilde sunum gerçekleştirildi.

Eğitime yoğun katılım sağlandı.

Kaynak: İHA

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