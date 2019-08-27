Lüleburgaz’da iki yeni kurs açılıyor

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü "Okul Servis Araç Sürücüleri" ile "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi" kursunu açacak. Önümüzdeki günlerde açılacak kurslar için son başvuru tarihi ise 2 Eylül olarak belirlendi.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Okul Servis Araç Sürücüleri ile Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi kurslarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan yaptığı açıklamada son başvuru tarihinin 2 Eylül olduğunu söyleyerek, "Bu kurslara katılmak isteyen şoförler ile rehber personel olmak isteyenleri bekliyoruz" dedi. Öte yandan, Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre kurslara katılmak isteyenlerden şu belgeler isteniyor; Okul Servis Araç Sürücüleri Kursu sürücü belgesi fotokopisi ile 25-65 yaş arası olmak. Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi kursu için ise nüfus cüzdanı fotokopisi, lise diploması fotokopisiyle 22 yaşını tamamlamış olmak.

Kaynak: İHA