Lüleburgaz'da narkotik olayları yüzde 31 azaldı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, ilçedeki narkotik olaylarının yüzde 31 azaldığını söyledi.

Koca, Kaymakamlık binasında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nda, yapılan çalışma ve operasyonlar sonucunda "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarının azaldığını söyledi.

2019 yılında meydana gelen 89 narkotik olayında 165 şüphelinin yakalandığını belirten Koca, şüphelilerden 11'inin tutuklandığını ifade etti.

Koca, ilçedeki narkotik olaylarının yüzde 31 azaldığını, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.





Kaynak: AA