Lüleburgaz'da otluk alanda yangın KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 50 dekar otluk alan zarar gördü. İlçeye bağlı Kırıkköy köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar alan...

A+ A-

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 50 dekar otluk alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kırıkköy köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar alan zarar gördü. Kaynak: AA



