Lületaşı vücuttaki negatif enerjiyi ve radyasyonu alıyor

Eskişehir'de uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan Erol Güler, lületaşının insan vücudundaki negatif enerjiyi ve radyasyonu alıcı özelliği olduğunu öne sürdü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Lületaşı vücuttaki negatif enerjiyi ve radyasyonu alıyor

Eskişehir'de uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan Erol Güler, lületaşının insan vücudundaki negatif enerjiyi ve radyasyonu alıcı özelliği olduğunu öne sürdü.

Ticari olarak işlenebilir lületaşı yataklarının neredeyse tamamının Eskişehir'de bulunduğu biliniyor. Çoğu ustanın Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde bulunmasıyla da turistlerin büyük ilgi odağı haline gelen lületaşı üzerinde çalışmalar yapan Erol Güler, lületaşının vücuttaki negatif enerjiyi ve radyasyonu aldığını iddia etti. Lületaşının diğer doğal taşların hiçbirisine benzemediğine dikkat çeken Güler, lületaşından yapılan bileklik, kolye ve küpe gibi ürünlerin rahatlatıcı özelliği olduğunu dile getirdi.

"Lületaşı adeta canlı gibi nefes alabilen bir madendir"

Eskişehir'de uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan Erol Güler, lületaşının çok farklı bir maden olduğunu söyledi. Diğer doğal taşlar ile lületaşının benzemediğini ifade eden Güler, "Lületaşı yumuşak dokusuna rağmen yüzde 78 oranında insan vücudundaki negatif enerjiyi alıcı özelliğe sahip ve yüzde 90 oranında radyasyon alıcı özelliği bulunan bir madenimiz. Lületaşı bu şekilde kullanıldıkça insan vücudundaki enerjiyi alıp renk değiştirebiliyor. Aynı zamanda diğer doğal taşlar gibi bir hafta kullanıp, 3-5 gün toprak içerisinde yatırıp, enerjisini yeniden toplaması için beklenmesi gibi bir olay yok. Lületaşı canlı gibi adeta nefes alabilen bir madendir. Aldığı enerjiyi kendi bünyesinde yok etme özelliğine sahiptir. Lületaşı, bileklik, kolye ve küpe gibi kullanımlarda ciddi oranda insanı rahatlatıcı özelliklere sahiptir" dedi.

Lületaşı vücuttaki negatif enerjiyi ve radyasyonu alıyor

Lületaşı vücuttaki negatif enerjiyi ve radyasyonu alıyor

Lületaşı vücuttaki negatif enerjiyi ve radyasyonu alıyor

Lületaşı vücuttaki negatif enerjiyi ve radyasyonu alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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