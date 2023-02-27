Lulzim Peci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lulzim Peci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lulzim Peci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lulzim Peci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lulzim Peci 27 Şubat 2002 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lulzim Peci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lulzim Peci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Lulzim Peci'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lulzim Peci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lulzim Peci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lulzim Peci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lulzim Peci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lulzim Peci şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.