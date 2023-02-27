Lumbardh Dellova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lumbardh Dellova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lumbardh Dellova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lumbardh Dellova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lumbardh Dellova 1 Ocak 1999 tarihinde Krushë e Madhe, Rahovec şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lumbardh Dellova Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lumbardh Dellova, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lumbardh Dellova'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lumbardh Dellova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lumbardh Dellova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lumbardh Dellova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lumbardh Dellova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2017 yılında Slovan Ljublj

1 Ocak 2018 yılında KF Liria

7 Eylül 2018 yılında Hajduk Split II

5 Ocak 2020 yılında Hajduk Split

8 Eylül 2020 yılında FC Prishtina

30 Haziran 2021 yılında Hajduk Split

7 Ocak 2022 yılında FC Ballkani

Lumbardh Dellova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lumbardh Dellova şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Lumbardh Dellova Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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