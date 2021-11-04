Lümen ne demek, TDK'ya göre Lümen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lümen ne demek? Lümen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lümen kelimesi. Peki lümen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lümen nedir, lümen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LÜMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lümen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lümen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lümen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı



LÜMEN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- lümensaat

