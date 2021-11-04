Lümen ne demek, TDK'ya göre Lümen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Masterchef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 4 Kasım 2021 PerşembeGalatasaray 1 - 1 Lokomotiv Moskova | MAÇ SONUCU12 yaş altı aşılanmalı mı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamaRoyal Antwerp - Fenerbahçe maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiMinakop ne demek, TDK'ya göre Minakop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CSKA Moskova 82 - 91 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCUGülümseten anlar! Canlı yayında Galatasaray taraftarı tarafından öpülen muhabir neye uğradığını şaşırdıSadme ne demek, TDK'ya göre Sadme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı...
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Lümen ne demek, TDK'ya göre Lümen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lümen ne demek, TDK'ya göre Lümen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lümen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lümen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lümen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lümen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lümen ne demek, TDK'ya göre Lümen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lümen ne demek? Lümen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lümen kelimesi. Peki lümen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lümen nedir, lümen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LÜMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lümen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lümen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lümen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı

LÜMEN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- lümensaat

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT