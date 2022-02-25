Lümensaat ne demek, TDK'ya göre Lümensaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lümensaat ne demek? Lümensaat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lümensaat kelimesi. Peki lümensaat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lümensaat nedir, lümensaat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LÜMENSAAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lümensaat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lümensaat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lümensaat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işık miktarı birimi lümenlik ışık akısıyla 1 saatte yayılan ışık ölçüsü

