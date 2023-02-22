Lumir Ciz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lumir Ciz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lumir Ciz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lumir Ciz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lumir Ciz 27 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lumír Číž şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lumir Ciz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lumir Ciz'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lumir Ciz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lumir Ciz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lumir Ciz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lumir Ciz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zlin U19

1 Temmuz 2019 yılında Banik Ostrava

14 Ağustos 2020 yılında Jihlava

30 Haziran 2021 yılında Banik Ostrava

13 Temmuz 2022 yılında SFC Opava

Lumir Ciz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lumir Ciz şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC TVD Slavičín (2006 - 2015)FC FASTAV Zlín (2015 - 2019)

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