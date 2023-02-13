Lumor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lumor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lumor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lumor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lumor 15 Ağu 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lumor Agbenyenu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lumor Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Lumor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 19 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Lumor'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lumor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/LUMOR-Agbenyenu-Officials-PAGE-457795604398011/

Lumor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lumor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lumor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lumor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U19

30 Haziran 2015 yılında Wassaman United

31 Ağu 2015 yılında Portimonense

18 Şubat 2016 yılında Wassaman United

21 Şubat 2016 yılında Portimonense

26 Ocak 2017 yılında 1860 München

30 Haziran 2017 yılında Portimonense

31 Ocak 2018 yılında Sporting CP

24 Ocak 2019 yılında Göztepe

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP

31 Temmuz 2019 yılında Mallorca

20 Temmuz 2020 yılında Sporting CP

30 Temmuz 2021 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2022 yılında Málaga CF

Lumor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lumor şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Lumor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 14 numaralı formasıyla 11 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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