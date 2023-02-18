Lun Boncina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lun Boncina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lun Boncina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lun Boncina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lun Boncina 2 Aralık 2002 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Toni Lun Bončina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lun Boncina Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lun Boncina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lun Boncina'nin ND Primorje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lun Boncina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lun Boncina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lun Boncina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lun Boncina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

24 Ocak 2022 yılında ND Primorje

30 Haziran 2023 yılında NK Olimpija

Lun Boncina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lun Boncina şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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