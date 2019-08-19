Lunaparkta 2 kişiyi bıçaklayan çocuk serbest

Samsun'da lunaparkta çıkan kavgada olayla ilgisi olmayan 1'i emekli uzman çavuş 2 kişiyi sırtından bıçaklayan 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki lunaparkta önceki akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kızlarını lunaparkta götüren ve kavgayı görünce ayırmak isteyen emekli uzman çavuş S.Y. (53) ile Irak uyruklu M.S.H.A.B. (30) sırtlarının iki yerlerinden bıçaklandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Her iki yaralının da kavga ile ilgileri olmazken, polis olayla ilgili 14 yaşındaki Irak uyruklu F.Q.S S.'yi gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve kendisi de kavgada elinden bıçaklanan Iraklı çocuk, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Iraklı çocuk serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA