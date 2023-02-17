Lundrim Hetemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lundrim Hetemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lundrim Hetemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lundrim Hetemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lundrim Hetemi 18 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arnavutluk,Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lundrim Hetemi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lundrim Hetemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lundrim Hetemi'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lundrim Hetemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lundrim Hetemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lundrim Hetemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lundrim Hetemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vejle BK Alt

1 Temmuz 2017 yılında Vejle BK U19

1 Temmuz 2019 yılında Vejle BK

Lundrim Hetemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lundrim Hetemi şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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