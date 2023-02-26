Lungelo Bhengu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lungelo Bhengu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lungelo Bhengu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lungelo Bhengu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lungelo Bhengu 8 Aralık 2000 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lungelo Bhengu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lungelo Bhengu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 16 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lungelo Bhengu'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lungelo Bhengu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lungelo Bhengu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lungelo Bhengu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lungelo Bhengu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2020 yılında Maritzburg Res.

16 Ağustos 2020 yılında Maritzburg Utd.

Lungelo Bhengu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lungelo Bhengu şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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