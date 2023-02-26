Lungelo Dube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lungelo Dube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lungelo Dube adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lungelo Dube Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lungelo Dube 11 Eylül 1994 tarihinde Lamontville, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lungelo Dube Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lungelo Dube, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 1 Ağustos 2013 tarihinde katılmıştır. Lungelo Dube'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lungelo Dube Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lungelo Dube isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lungelo Dube Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lungelo Dube futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Golden Arrows

Lungelo Dube Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lungelo Dube şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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