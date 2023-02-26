Luphumlo Sifumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luphumlo Sifumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luphumlo Sifumba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luphumlo Sifumba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luphumlo Sifumba 12 Temmuz 2005 tarihinde Cape Town, South Africa şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Luphumlo Kaka Sifumba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luphumlo Sifumba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luphumlo Sifumba'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luphumlo Sifumba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luphumlo Sifumba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luphumlo Sifumba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luphumlo Sifumba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2022 yılında Cape Town City

Luphumlo Sifumba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luphumlo Sifumba şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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