Luqman Gilmore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luqman Gilmore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luqman Gilmore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luqman Gilmore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luqman Gilmore 10 Mayıs 1996 tarihinde Iwo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luqman Gilmore Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luqman Gilmore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luqman Gilmore'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luqman Gilmore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luqman Gilmore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luqman Gilmore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luqman Gilmore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Imereti

10 Eylül 2018 yılında Dinamo Tbilisi

1 Şubat 2019 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2021 yılında Samgurali

16 Ocak 2023 yılında Liepaja

Luqman Gilmore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luqman Gilmore şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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