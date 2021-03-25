Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti'den acı haber geldi. Peki Luran Ahmeti kimdir? Nereli ve kaç yaşında öldü? | Luran Ahmeti neden öldü? İşte ayrıntılar...

LURAN AHMETİ KİMDİR? NERELİ?

Luran Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Yugoslavya, Üsküp'de dünyaya geldi.

Arnavut asıllı Makedon oyuncu Luran Ahmeti'nin annesi Prizrenden olduğu için, çocukluk dönemlerinde bir süre Kosova'nın Türk kasabası Prizren'de yaşadı Kosova'nın Türk kasabası Prizren'da Türkçe'yi çok iyi öğrenen Luran Ahmeti; 1981'de Primary School, Scopje ilkokulunda tahsil hayatına başladı ve 1989 yılında ortadan mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında bitirdi.

1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak mezun 1999 yılında oldu.

Luran Ahmeti, Arnavutça, Makedonca, Sırpça, Türkçe, İngilizce konuşabiliyordu.

2007 - 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı ve başrollerde Erdal Özyağcılar, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç'ın olduğu "Elveda Rumeli" adlı dizide Dimitri karakterini canlandırdı. Dizide diğer rollerde Ertan Saban, Gökhan Mete, Yücel Erten, Kerem Kupacı, Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu, Mesut Yar, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Ateş gibi oyuncular oynamıştır. Luran Ahmeti, bu dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile tanındı.

2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizinin başrollerinde Melis Birkan, Tolga Sarıtaş, Elif Atakan, Nilüfer Açıkalın, Alpay Kemal Atalan, Tolga Sarıtaş ve Ertan Saban ile beraber oynadı.

12 Nisan 2015 – 24 Mayıs 2015 tarihleri arasında 7 bölüm oynadıktan sonra yayından kaldırılan "Mutlu Ol Yeter" adlı dizide Ali Atay, Aslı Enver, Ertan Saban, Öner Erkan, Ayten Uncuoğlu, Bülent Seyran ile beraber rol aldı.

2007 - 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı ve başrollerdeErdal Özyağcılar, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç'ın olduğu "Elveda Rumeli" adlı dizide Dimitri karakterini canlandırdı. Dizide diğer rollerde Ertan Saban, Gökhan Mete, Yücel Erten, Kerem Kupacı,Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu, Mesut Yar, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Ateş gibi oyuncular oynamıştır. Luran Ahmeti, bu dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile tanındı.

2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizinin başrollerinde Melis Birkan, Tolga Sarıtaş, Elif Atakan, Nilüfer Açıkalın, Alpay Kemal Atalan, Tolga Sarıtaş ve Ertan Saban ile beraber oynadı.

12 Nisan 2015 – 24 Mayıs 2015 tarihleri arasında 7 bölüm oynadıktan sonra yayından kaldırılan "Mutlu Ol Yeter" adlı dizide Ali Atay, Aslı Enver, Ertan Saban, Öner Erkan, Ayten Uncuoğlu, Bülent Seyran ile beraber rol aldı.

LURAN AHMETİ'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Puppet Show (1998)

Stories about Love (2001)

Bal – Can – Can (2004)

10 (2007)

Izstop (2007)

Hayde Bre (2010)

Güzel Günler Göreceğiz (2011)

Limonata (2015)

Acı Kiraz (2020)

LURAN AHMETİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

Kurtlar Vadisi Pusu (2015-2016)

Mutlu Ol Yeter (2015)

Muhteşem Yüzyıl (2013)

Son Yaz-Balkanlar 1912 (2012)

Elveda Rumeli (2007-2009)

Balkan Düğünü (2009)

Bahar Dalları (2009)

Tek Başımıza (2011)

Reis (2011)

Karakol - Herkes Adalet İster (2011)

LURAN AHMETİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Luran Ahmeti, 46 yaşında yaşamını yitirdi

LURAN AHMETİ NEDEN ÖLDÜ?

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.