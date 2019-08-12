Lütfi Elvan: Asla başarılı olamayacaklar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, "3- 5 çapulcu ile o bölgede bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaklar" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'ın da katıldığı programda partililere konuşan Elvan, "İnşallah bu bayram, kardeşlik duygularımızın daha da güçlenmesine, birlik ve beraberliğimizin daha da artmasına, ülkemizin daha da güçlenmesine, hele o düşmanlarımıza cevap verebilecek nitelikte güçlü bir ülke konumuna gelmemize vesile olur" diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğunu dile getiren terör destekçilerine tepki gösteren Elvan, "'Coğrafya kaderdir" denir. Dört bir yanımıza baktığımızda, son 16-17 yılda Türkiye'nin sağlamış olduğu gelişme, gücüne güç katan, ihracatını ve milli gelirini 3'e, 4'e katlayan ve her geçen gün daha da iyi konuma giden bir ülkeye karşı özellikle dışarıdan saldırılar artmakta. Bir taraftan güneyimizde bir terör koridoru oluşturma yolunda çaba sarfedelirken, diğer tarafta da "Doğu Akdeniz'de acaba Türkiye'yi sıkıştırabilir miyiz? Türkiye'yi daha zor duruma sokabilir miyiz?" arayışının içinde olanlar var. Düne kadar "terör örgütü" dedikleri örgütleri destekleyenler, NATO'nun 2'nci büyük ordusuna sahip olan Türkiye gibi bir güçlü ülkeye ve ittifak konumunda olan bir ülkeye karşı maalesef 3- 5 çapulcu ile o bölgede bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaklar" diye konuştu.

Elvan, kent merkezindeki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, OYAK arazisi ve eski aquaparkın bir bütün olarak ele alınıp millet bahçesine dönüştürülmesi için ihale çalışmalarının başladığını belirterek, Çeşmeli- Kızkalesi otoyol bağlantı projesi için de yakın zamanda ihaleye çıkılacağını sözlerine ekledi.

Elvan programın son bölümünde partililerle tokalaşıp onların bayramlarını kutladı.

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DHA