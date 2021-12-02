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  3. Lütfi Elvan görevden alındı mı? Neden görevden alındı ? Lütfi Elvan neden istifa etti?

Lütfi Elvan görevden alındı mı? Neden görevden alındı ? Lütfi Elvan neden istifa etti?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lütfi Elvan'ın görevinden affını isteme talebi kabul edildi. Bunun üzerine Lütfi Elvan görevden alındı mı? Neden görevden alındı ? Lütfi Elvan neden istifa etti? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Lütfi Elvan görevden alındı mı? Neden görevden alındı ? Lütfi Elvan neden istifa etti?

Resmi Gazete'nin 02 Aralık 2021 Tarihli ve 31677 Sayılı sayısında yer alan atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Lütfi Elvan görevinden affını istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebi kabul etmesiyle birlikte Elvan'ın görevi sona ermiş oldu. Elvan'ın yerine ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Bu kapsamda vatandaşlar "Lütfi Elvan görevden alındı mı? Neden görevden alındı ? Lütfi Elvan neden istifa etti?" sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. 

Lütfi Elvan görevden alındı mı? Neden görevden alındı ? Lütfi Elvan neden istifa etti?

LÜTFİ ELVAN GÖREVDEN ALINDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lütfü Elvan görevden alınmamış, görevinden affını istemiştir. Elvan'ın söz konusu talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiştir. Bu kapsamda Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı.

Lütfi Elvan görevden alındı mı? Neden görevden alındı ? Lütfi Elvan neden istifa etti?

LÜTFİ ELVAN NEDEN İSTİFA ETTİ? NEDEN GÖREVDEN ALINDI ? 

Lütfi Elvan'ın görevinden affını istemesi beklenen bir olay olarak ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Elvan'ın istifa edeceği yönünde haberler çıksa da Elvan görevini sürdürmüştü.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararında şu ifadeler yer almaktadır:

 "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır"

Elvan'ın kulislerde ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa edeceği konuşuluyordu. Ayrıca Elvan'ın faizlerin düşürülmesine sıcak bakmadığı iddia ediliyordu. 

Lütfi Elvan görevden alındı mı? Neden görevden alındı ? Lütfi Elvan neden istifa etti?

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