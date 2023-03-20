Lütfü savaş: Bundan önce çok yangınlar, depremler gördüğü bu şehir küllerinden tekrar doğacaktır

Savaş, HBB Kriz Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il arasında en fazla can ve mal kaybının Hatay'da yaşandığını söyledi.

Depremden etkilenmeyen çalışanlarıyla kurtarma ve hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerini yaptıklarını belirten Savaş, "Hayatta kalan vatandaşlarımızın kış şartlarından yaza daha sağlıklı çıkması için gayret sarf ettik. Deprem başta şehrimizde ve 11 ilde birçok şeyi aldı götürdü, insanlarımız büyük tramvalar yaşadı. Gerek sağlık, ekonomik, fiziksel ve ruhsal birçok şeyimizi kaybettik." diye konuştu.

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Kentin yeniden inşası, gelecekteki afetlerden etkilenmemesi için sivil toplum kuruluşları, kurumlar, bazı üniversitelereler ve yurt dışından bazı kurumlarla temas kurduklarını aktaran Savaş, şöyle devam etti:

"BİLİYORUZ İŞİMİZ ÇOK ZOR AMA BU İMKANSIZ DEĞİL."

"Kentin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Smart City'le anlaşma yaptık. Bu şehir, bundan önce çok yangınlar, depremler gördü ama küllerinden tekrar doğmasını bildi. Bu şanssız günü hep birlikte yaşadık ama bu günün üstesinden gelmek Hatay'ı tekrar modern kimliğiyle ayağa kaldırmak ve akıllı şehirler içerisine sokmak bizim elimizde. Biliyoruz işimiz çok zor ama bu imkansız değil."