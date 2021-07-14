Lütfü Savaş Fenerbahçe ve Boupedza hakkında konuştu | "Resmi teklif gelmedi"

Sarı lacivertli ekibin, geçtiğimiz sezon iyi bir performans göstererek hem ligde hem de Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aaron Boupendza ile temasta olduğu ifade edilmişti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş bu transfer söylentisini değerlendirdi. Savaş: "Resmi bir teklif gelmedi" dedi.

"SÖZLÜ DİYALOĞUMUZ OLDU"

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Savaş:

Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Erol Bey (Bilecik) aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu. ifadelerine yer verdi.

BOUPENDZA TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR

Lütfü Savaş, Boupendza'nın Türkiye ya da Avrupa'da oynamak istediğini, Katar'a gitmek istemediğini ve buradan gelen teklifi reddettiğini söyledi. Fenerbahçe'nin Boupendza için bir miktar para+oyuncu önererek bu işi çözmek istediği biliniyor.

Geçtiğimiz sezon sezonunda Atakaş Hatayspor formasıyla 38 resmi maça çıkan Aaron Boupendza bu karşılaşmalarda 22 gole imza attı ve 1 de asist yaptı.

BOUPENDZA'NIN KARİYERİ

7 Ağustos 1996 tarihinde Moanda'da dünyaya gelen Aaron Boupendza, profesyonel futbol kariyerine CF Mounana'da start verdi. Golcü oyuncu daha sonra Girondins Bordeaux, Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense ve Hatayspor takımlarında görev aldı.

Gabon A Milli Takımı'nda 16 maça çıkan Boupendza bu maçlarda 4 gol atmayı başardı.

Kariyerinde en fazla maça Atakaş Hatayspor formasıyla çıkan Boupendza burada 38 maçta görev aldı. Pau FC formasını 21 maçta giyenBoupendza, Tours FC macerasında 13 maçta süre buldu. CD Feirense'de 12 maçta forma giydi.

Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olarak gösterilen Gabonlu yıldız, sol kanat pozisyonunun yanı sıra hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonunda da görev yapabiliyor.

1.80 boyundaki oyuncu, sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekiyor.