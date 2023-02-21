Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem felaketinin 7.gününde kardeşinin evinden bir çanta alınması için itfaiye ekibi görevlendirdi. Ekiplerin Savaş'ın kardeşinin evinden çanta aldıkları ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem felaketi Hatay'da büyük bir yıkım yarattı. Hatay'da vatandaşlar acılarıyla yaşamaya ve hayatta kalmaya çalışırken enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yaraların sarılması için devlet, dernek ve STK'lar tüm imkanlarıyla seferber olurken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!

KARDEŞİNİN EVİNE İTFAİYE GÖNDERDİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem felaketinin yedinci gününde belediyenin bir itfaiye aracını Antakya'ya görevlendirdi.

Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!

HASARLI BİNADAN ÇANTA ÇIKARDILAR

Ekipler Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent apartmanında Lütfü Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girerek bir çanta aldı. Binadan çıkarılan çanta, sokakta bekleyen bazı kişilere teslim edildi.

Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!

Olayı gören bir arama kurtarma gönüllüsü vatandaş, bina enkazından bir vatandaşın kurtarılacağını düşünerek o anları kayıt altına aldı. Yaşananları anlatan vatandaş şunları söyledi:

"Antakya Akevler Mahallesi Levent apartmanı no:14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde.

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait resmi araçla itfaiye ekipleri bir binaya çıktı. Üst katta canlı aradıklarını değil de başka bir şey aradıklarını düşünüyoruz. Bunlar burada ne arıyor, ne iş yapıyorlar.

Burası bir belediye yetkilisinin ailesine ait olduğu söylendi. 5'nci katta iki itfaiye eri arama-kurtarma yapmak yerine bakın bir çanta aldılar.

Daha sonra da görevliler yerde bekleyen kişiye bir çanta verdiler. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi.

Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!

Eşyayı alan kişinin peşinden giden arama-kurtarma gönüllüsü çantaları alan kişiye de seslendi.

"Ne aldınız sorusuna?", "Kimliğini aldık eşyasını aldık. Biz aldık, tanıyoruz" cevabını aldı.

Kaynak: Sabah

Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!

İlgili Haberler
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık
Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Skandal sözler sonrası harekete geçildi! Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Skandal sözler sonrası harekete geçildi! Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Son Haberler
Timur Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Magomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timur Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Magomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamdan Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamdan Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yoğun kar yağışı Karlıova’da, eğitime ara verdirdi
Yoğun kar yağışı Karlıova’da, eğitime ara verdirdi
Dmitri Ternovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Ternovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitri Ternovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Ternovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Röportajı bırakıp dışarı çıktı! İşte o anlar...
MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Röportajı bırakıp dışarı çıktı! İşte o anlar...
Uzmanlar, Hatay'daki 6.4 depremi değerlendirdi: "Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi"
Uzmanlar, Hatay'daki 6.4 depremi değerlendirdi: "Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Yer yerinden oynadı, araçlar beşik gibi sallandı! İşte deprem anı...
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Yer yerinden oynadı, araçlar beşik gibi sallandı! İşte deprem anı...
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!