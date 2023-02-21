Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem felaketi Hatay'da büyük bir yıkım yarattı. Hatay'da vatandaşlar acılarıyla yaşamaya ve hayatta kalmaya çalışırken enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yaraların sarılması için devlet, dernek ve STK'lar tüm imkanlarıyla seferber olurken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KARDEŞİNİN EVİNE İTFAİYE GÖNDERDİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem felaketinin yedinci gününde belediyenin bir itfaiye aracını Antakya'ya görevlendirdi.

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HASARLI BİNADAN ÇANTA ÇIKARDILAR

Ekipler Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent apartmanında Lütfü Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girerek bir çanta aldı. Binadan çıkarılan çanta, sokakta bekleyen bazı kişilere teslim edildi.

Olayı gören bir arama kurtarma gönüllüsü vatandaş, bina enkazından bir vatandaşın kurtarılacağını düşünerek o anları kayıt altına aldı. Yaşananları anlatan vatandaş şunları söyledi:

"Antakya Akevler Mahallesi Levent apartmanı no:14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde.

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Hatay Büyükşehir Belediyesine ait resmi araçla itfaiye ekipleri bir binaya çıktı. Üst katta canlı aradıklarını değil de başka bir şey aradıklarını düşünüyoruz. Bunlar burada ne arıyor, ne iş yapıyorlar.

Burası bir belediye yetkilisinin ailesine ait olduğu söylendi. 5'nci katta iki itfaiye eri arama-kurtarma yapmak yerine bakın bir çanta aldılar.

Daha sonra da görevliler yerde bekleyen kişiye bir çanta verdiler. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi.

Eşyayı alan kişinin peşinden giden arama-kurtarma gönüllüsü çantaları alan kişiye de seslendi.

"Ne aldınız sorusuna?", "Kimliğini aldık eşyasını aldık. Biz aldık, tanıyoruz" cevabını aldı.

Kaynak: Sabah