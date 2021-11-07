Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi konuştu: "Parçalanan cenazesini defnettik, dün de diğer oğluma küfür ettiler!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e "bacını s...." şeklinde küfür etmişti. Gümren ailesini derinden yaralayan olay sonrası, şehit annesi de açıklamalarda bulundu. "Onu hiç affetmeyeceğiz" diyen acılı anne, oğullarına yapılan saygısızlığı unutmayacağını dile getirdi.

"ONU HİÇ AFFETMEYECEĞİZ"

İki oğlu içinde üzgünlüğünü dile getiren acılı anne Gümren, 'Oğlum çobanlık yapıyordu, sabah kalkıp hayvanlara bakmaya gitti. O esnada da bir bomba patladı ve parçalandı, 14 yaşındaydı. Öğle namazına kadar cenazesine ulaşamadık. Öğleden sonra keşif ekipleri geldi ve parçalanan cenazesini defnettik.



Dün de diğer oğluma hakaretler ettiler, büyük acılar çektik dün akşam. O mecburen gelip özür dileyecek oğlumdan, ayaklarına kapanıp özür dilemesi gerekiyor.



Dün elini oğlumun boynuna atıp sıkıyor ve kulağına küfürler edip itiyor oğlumu. İçimiz çok acıyor, ama onların yaptığına bakın, bunun üstüne bir de yalandır diyorlar. Oğlum parçalanmış, diyorlar yalandır. Son olarak şunu diyorum, oğlum Tahir'in ayaklarına kapanıp özür dileyecek ve Allah onu affedecek.



Oğluma verdikleri cezayı da silmelerini bekliyoruz. Hem oğlumdan hem ailemden özür dileyene kadar onu affetmeyeceğiz. İçimiz yanıyor. Bütün çocuklarım dün akşam üzüntüden yemek bile yiyemediler' ifadelerine yer verdi.