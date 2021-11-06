Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyinin annesi "Bu mezar mı yalan?"

Bingöl merkeze bağlı Gözer köyünde ikamet eden 10 çocuk annesi Telli Gümren, 1997 yılında PKK'nın saldırısı sonucu 14 yaşındayken kaybettiği evladı İsa'nın mezarını ziyaret ederek dua okudu. Zazaca yaptığı açıklamada şehit oğlunun acısını hala yaşadığını ifade eden Gümren, oğlu Tahir Gümren'in Meral Akşener'e karşı Bingöl'de tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kaldığını televizyondan öğrendiğini ve uzun süre gözyaşı döktüğünü dile getirdi.

"BUNA YALAN DİYORLAR"

Oğlunun yayladayken hain bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini ifade eden Telli Gümren, "Oğlum şehit olduğunda bırakmadılar göreyim. Parçalarını çuvala koydular, götürdüler. Oğlum bu şekilde ölmüş ve yine de buna yalan diyorlar. Kimsenin umurunda değil. Kaç yıldır oğlumun acısıyla yaşıyoruz. Evlat unutulur mu? Allah'ın emri baş göz üstüne fakat böyle bir olay kolay değil. Oğlum İsa sürekli hayvanların yanına gidiyordu, hayvanları köyün arkasında bulunan yaylaya götürüyordu. Yaylaya gitti, orada bomba patladı, bedeni parça oldu, bana cenazesini getirdiler." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİN YANMADAN BİR ŞEY SÖYLER MİSİN?"

Bir oğlunu şehit verdiği halde diğer oğluna küfür edilmesini de kaldırmadığını ifade eden Gümren, "Tahir dün oraya gitti. Tahir kardeşinden dolayı üzgündü, bir şeyler söylemiş, kalkmışlar Tahir'e hakaret etmişler. Sebep? Hem oğlum ölmüş hem de diğer oğluma hakaret ediyorlar. Oğlum devletine karşı gelmedi. Bizim yüreğimiz yanıyor. Buna rağmen yine oğluma dün hakaret etmişler. Oğlumun içi yanıyor. Yüreğin yanmadan bir şey söyler misin?" diye konuştu.

"OĞLUM SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Oğluna yapılan hakaret ve muameleden dolayı dün uyuyamadığını ifade eden şehit annesi "Kaç yıl oldu, hala içimiz yanıyor. Dün Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım. Sadece ben değil çocuklarımın hepsi çok üzüldü." dedi.

Şehit yakını değil diyenlere de cevap veren Gümren, "Oğulları şehit yakını değil diyorlar. Hangisi yalan, bu mezar mı ölen oğlum mu yalan? Elimdeki dosyalar yalan mı? O kadar hakaret yaptılar, bir de küfrettiler. Oğlum sahipsiz değildir." şeklinde konuştu.

"HAKARET ETMELERİ DEĞİL, SABIRLA DİNLEMELERİ LAZIM"

Gözer köyü muhtarı Zümrü Kınaş da İsa Gümren'in henüz 14 yaşındayken şehit edildiğini vetüm köy halkı olarak bundan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti. Siyasilerin de bu konuda dikkatli olmalarını söyleyen Kınaş, "İçi yanıyor, bu yüzden bir tepki göstermiş, o tepkiden dolayı da hakaret görüyor. Bu şehit ailesidir, resmi kayıtlarda da vardır. Bu saklanacak bir şey değildir. Siyasilerimizin biraz daha dikkatli olması lazım. Şehit ailelerinin tepkisini sabırla dinlemeleri lazım, böyle hakaret ederek değil. Siyaset yapıyorlarsa biraz dikkatli olmaları lazım. Bu son olaydan dolayı ailenin gerçekten zor bir gece geçirdiklerini biliyorum. Ailenin şu ana kadar kimseye bir hakareti ya da bir zararı olmamış, buna herkes şahit." ifadelerine yer verdi.