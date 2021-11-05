Lütfü Türkkan'ın provokatör olarak suçladığı vatandaşın kardeşinin PKK tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, İYİ Parti ve Genel Başkanının HDP'ye yakın olmalarından dert yanmıştı. Olay sırasından İYİ Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan'ın ise şehit yakınına küfür etmesi gündem olmuştu. Türkkan, sosyal medya hesabından vatandaşı "provokatör" olarak suçlamış, hatasını ört bas etmeye çalışmıştı. Meğer dert yanan vatandaşın kardeşi 1997 yılında şehit olmuş.

PKK TARAFINDAN ATILAN HAVAN TOPU KARDEŞİNİ ŞEHİT ETMİŞ

Olay sonrası sosyal medya hesabından "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız." cümlelerine yer vermiş, şehit yakınını provokatör ilan etmişti.

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği Tahir Gümren'in 17 yaşındaki kardeşi İsa Gümren'in, 1997 yılında PKK tarafından şehre atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.