Şehit İsa Gümren kimdir? Nereli, kaç yaşında? İsa Gümren ne zaman şehit oldu?Lütfü Türkkan'ın provokatör olarak suçladığı vatandaşın kardeşinin PKK tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.Peştu ne demek, TDK'ya göre Peştu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?LC Waikiki markasında skandal! Fiyatları artışa geçen marka kapatılıyor mu? Çalışanları isyan etti!Ezgi Fındık'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü influencer estetik güzeli çıktı!Ağsı ne demek, TDK'ya göre Ağsı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gaziantep FK- Kasımpaşa karşılaşmasında hakem maçı erken bitirdi, duşta olan oyuncuları geri çağırdı!Gaziantep FK 2- 0 Kasımpaşa | Maç sonucuTuzlaspor 3- 0 Denizlispor| Maç sonucuÇaykur Rizespor 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor | Maç sonucu
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  3. Lütfü Türkkan'ın provokatör olarak suçladığı vatandaşın kardeşinin PKK tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.

Lütfü Türkkan'ın provokatör olarak suçladığı vatandaşın kardeşinin PKK tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti esnasında, İYİ Parti'nin HDP yakın ilişkileri olduğunu iddia eden ve buna isyan çıkaran bir şehit yakınına Lütfü Türkkan'ın küfür etmesi gündem olurken, Türkkan olay sonrası vatandaşı "provokatör" olarak suçlamıştı.

Lütfü Türkkan'ın provokatör olarak suçladığı vatandaşın kardeşinin PKK tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, İYİ Parti ve Genel Başkanının HDP'ye yakın olmalarından dert yanmıştı. Olay sırasından İYİ Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan'ın ise şehit yakınına küfür etmesi gündem olmuştu. Türkkan, sosyal medya hesabından vatandaşı "provokatör" olarak suçlamış, hatasını ört bas etmeye çalışmıştı. Meğer dert yanan vatandaşın kardeşi 1997 yılında şehit olmuş.

Lütfü Türkkan'ın provokatör olarak suçladığı vatandaşın kardeşinin PKK tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.

PKK TARAFINDAN ATILAN HAVAN TOPU KARDEŞİNİ ŞEHİT ETMİŞ

Olay sonrası sosyal medya hesabından "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız." cümlelerine yer vermiş, şehit yakınını provokatör ilan etmişti. 

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği Tahir Gümren'in 17 yaşındaki kardeşi İsa Gümren'in, 1997 yılında PKK tarafından şehre atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.

Lütfü Türkkan'ın provokatör olarak suçladığı vatandaşın kardeşinin PKK tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.

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