Lutfulla Turaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lutfulla Turaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lutfulla Turaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lutfulla Turaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lutfulla Turaev 30 Mart 1988 tarihinde Yangier şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Лутфулла Нарзуллаевич Тўраев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lutfulla Turaev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Lutfulla Turaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lutfulla Turaev'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lutfulla Turaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lutfulla Turaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lutfulla Turaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lutfulla Turaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2012 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2014 yılında Loko Tashkent

7 Ocak 2016 yılında FELDA United

16 Ocak 2017 yılında Terengganu FC

9 Temmuz 2017 yılında AGMK Olmaliq

19 Ocak 2019 yılında Bunyodkor

5 Ocak 2022 yılında Neftchi

Lutfulla Turaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lutfulla Turaev şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Lutfulla Turaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

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