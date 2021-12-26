Luti ne demek, TDK'ya göre Luti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Luti ne demek? Luti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi luti kelimesi. Peki luti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre luti nedir, luti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LUTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Luti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Luti kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre luti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oğlancı

