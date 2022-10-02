Lutiye Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lutiye görev tanımı nedir, Lutiye ne iş yapar, Lutiye olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lutiye mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lutiye Tanımı;

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Lutiye Maaşı Ne Kadar? 2022 Lutiye Maaşları

Lutiye maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lutiye maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lutiye iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.15

Meslek Adı :

Lutiye

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müzik enstrüman imalatı yapan ve satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lutiye, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Müzik aletlerinin yapımında kullanılan ağaçları temin etmek,

c) Malzemeyi seçmek, işaretlemek, kesmek, delmek, oymak ve şekillendirmek suretiyle müzik aletlinin gövdesini şekillendirmek,

d) Parçaları birbirine yapıştırmak veya vidalamak, boyamak ve cilalamak,

e) Tel, akort düğmesi ve diğer aparatları yerlerine takmak, ve tespit etmek,

f) Aletin tonunu kontrol etmek, gerekirse daha iyi ses vermesi için alet üzerinde değişiklikler yapmak,

g) Enstrüman yapım teknikleri konusunda yenilikleri takip etmek, uygulamak,

h) Müşterinin özel isteklerini enstrümana yansıtmak,

i) Enstrümanın özelliklerini müşteriye tanıtmak,

j) Enstrümanların satışını yapmak,

k) Malzeme stoklarını kontrol etmek, eksilen biten malzemeleri tedarik etmek,

l) Enstrümanın sesini kontrol etmek, akort etmek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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