Luuk Vosselman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luuk Vosselman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luuk Vosselman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luuk Vosselman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luuk Vosselman 20 Mayıs 2004 tarihinde Deurne şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luuk Vosselman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini O-T Group yapmaktadır. Luuk Vosselman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo takımına 12 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Luuk Vosselman'nin VVV-Venlo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luuk Vosselman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luuk Vosselman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ekim 2022 yılında VVV-Venlo
Luuk Vosselman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luuk Vosselman şuan VVV-Venlo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?VVV-Venlo
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.