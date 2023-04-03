Luuk Vosselman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luuk Vosselman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luuk Vosselman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luuk Vosselman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.