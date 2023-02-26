Luvuyo Memela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luvuyo Memela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luvuyo Memela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luvuyo Memela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luvuyo Memela 18 Eylül 1987 tarihinde Mbekweni, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Amigo Luvuyo Memela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luvuyo Memela Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent&Family yapmaktadır. Luvuyo Memela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luvuyo Memela'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luvuyo Memela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luvuyo Memela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luvuyo Memela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luvuyo Memela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hanover Park FC

1 Temmuz 2011 yılında Chippa United

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında All Stars

1 Temmuz 2015 yılında Orlando Pirates

19 Ekim 2020 yılında AmaZulu FC

4 Ağustos 2022 yılında Richards Bay

Luvuyo Memela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luvuyo Memela şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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