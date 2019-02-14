Luyindama Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti
Galatasaray'ın Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk golünü Benfica'ya attı.
Galatasaray'ın Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk golünü Benfica'ya attı.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Christian Luyindama, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica mücadelesinde kariyerinde ilki yaşadı. Mücadelenin 54. dakikasında sahneye çıkan Luyindama, takımı 1-0 gerideyken eşitliği yakaladı. Kongolu futbolcu bu golle ilk kez Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı.
Galatasaray kariyerindeki ikinci golünü atan 25 yaşındaki futbolcu, ilk golünü ise Hatayspor karşısında kaydetmişti.
Kaynak: İHA
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