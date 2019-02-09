Luyindama'nın cezası Galatasaray'da geçerli olacak mı?

Galatasaray'ın Standard Liege'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın başı şu sıralar yaptığı davranış nedeniyle dertte.

NE OLMUŞTU?

25 yaşındaki Kongolu stoper, eski takımına veda etmek için gittiği Anderlecht maçında rakip takım taraftarlarına karşı küfürlü ifadeler kullanmıştı. Elinde mikrofonla tezahüratlar yaparken birden Anderlecht aleyhine bağırıp el hareketi yapan oyuncunun ciddi bir cezaya çarptırılması bekleniyordu.

BELÇİKA BASINI GALATASARAYLILARI ENDİŞELENDİRECEK BİR HABER YAYIMLADI

Belçika basını konuyla ilgili olarak Sarı Kırmızılılar'ı endişelendiren bir haber yayımladı. Ülkede yayın yapan RTL televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde Belçikalı savunmacının para cezası ve maçlardan men alabileceği belirtilirken dikkat çeken bir detaya da yer verildi. Site, UEFA'nın konuyla ilgili yönetmelikleri gereğince Luyindama'nın olası bir men cezası alması durumunda bu yaptırımın Galatasaray'da oynadığı dönem için geçerli olabileceğine işaret etti. Öte yandan Liege polisi, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatmıştı.

LUYİNDAMA'NIN CEZASI GALATASARAY'DA GEÇERLİ OLACAK MI?

RTL’in haberine göre Luyindama ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Eğer böyle bir ceza alırsa bunun UEFA kuralları gereği Galatasaray’ı da etkileyebileceği bildirildi.

Belçika İç İşleri Bakanlığı’nın da konuyla ilgili bir soruşturma açabileceği konuşuluyor.

CHRISTIAN LUYİNDAMA KİMDİR?

Luyindama 8 Ocak 1994 Kinshasa doğumlu... Demokratik Kongo'lu oyuncu futbola DC Motema Pembe takımında başladı. Luyindama daha sonra Sanga Balende ve TP Mazembe formaları giydi.

2016/2017 yılında Luyindama Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. İlk sezonunda 6 maçta forma giyip 1 gol attı. 2017/2018 sezonunda ise 38 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

D.Kongo Cumhuriyeti milli takım formasını 2 kez giyen Luyindama asıl patlamayı bu sezon yaptı. Sezonun ilk yarısında 30 maça çıkan 1.91 boyundaki oyuncu 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.