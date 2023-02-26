Lwandile Mabuya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lwandile Mabuya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lwandile Mabuya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lwandile Mabuya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lwandile Mabuya 29 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lwandile Sandile Mabuya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lwandile Mabuya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lwandile Mabuya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına - tarihinde katılmıştır. Lwandile Mabuya'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lwandile Mabuya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lwandile Mabuya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lwandile Mabuya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lwandile Mabuya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lwandile Mabuya şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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